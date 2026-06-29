☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【6月】 29日(月) 102.17 26日(金)97.75／3005円安・6万9500円割れ 25日(木)97.17／3191円高・7万2000円台回復 24日(水)96.85／613円安・6万9500円割れ 23日(火)92.52／2565円安・7万円割れ 22日(月)99.97／1103円高・7万2000円台突破 19日(金)96.21 18日(木)98.30／1151円高・7万1000円台突破 17日(水)9