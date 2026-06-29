モデルで女優の谷まりあ（30）が29日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「パン休憩」と書き出した谷。カフェでの様子をアップした。パンを両手に持ちカウンター席でパシャリ。美しい横顔を披露した。ファンからは「ポニーテール可愛い」「横顔の完成度の高さ」「パンになりたい」「めちゃくちゃ可愛い」「姿勢が良すぎ」などのコメントが寄せられた。