合田さんと友人が制作した絵本「フィーロくんのいと」 難病のALS（筋萎縮性側索硬化症）で体の動きや声を失いながらも起業家としてWEB制作などを手がける香川県観音寺市豊浜町の合田朝輝さんが、自身の思いを託した絵本を友人2人と制作しました。 合田さんの実体験をもとに、「あきらめないで挑戦すること」や「助け合いながら生きることの大切さ」を絵本を通じて子どもたちに伝えたいと2023年に完成した絵本「フ