記事ポイント調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」が7月1日発売スマートコード式やRF仕様など操作方法を拡充防炎生地「リフル」と寸法拡大で非住宅の大きな窓辺にも対応 ニチベイは、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジし、2026年7月1日(水)より発売します。フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造で、光の入り方と眺望を細かく調整できるロールスクリーンです。操作