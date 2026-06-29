木原稔官房長官は29日の記者会見で、中国政府が軍民両用品目の輸出規制リストに日本企業・団体を追加したと発表したことに強く抗議し、撤回を求めたと明らかにした。中国の措置を「決して許容できず、極めて遺憾だ」と批判した。