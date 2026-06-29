２０２６年１月に起きた火事で店が全焼してしまった北海道江別市の焼肉店が、商店街のイベントで約半年ぶりに店を出しました。自慢の味を守るために一歩踏み出したようです。江別市の大麻銀座商店街で焼肉店を営む石元雅人さんです。店の名物・ホルモンの仕込みをしていますが、仕事をするのはおよそ半年ぶりです。 ２０２６年１月に発生した商店街の火災で、店舗など９軒が焼け落ちました。（焼肉後楽園石元雅人さん）「た