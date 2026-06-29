30日、薩摩地方は朝から雨で、昼ごろには土砂降りとなる所もありそうです。大隅地方も雨が続き、特に昼過ぎは雷を伴って強く降る恐れがあります。種子島・屋久島地方は朝から夕方まで雨で、ピークは昼過ぎまで。激しい雨となる時間帯もある見込みです。一方、奄美地方は北部は曇り、南部は晴れ間があるものの、いずれも一時的な雨の可能性があり、天気の急な変化に注意が必要です。29日、県本土は日差しが出て真夏日とな