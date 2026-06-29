中国政府は29日、レアアースなどを含む軍民両用品の輸出禁止リストに日本の20の団体と企業を追加すると発表しました。同様の措置は今年2月にも発表されていて、日本に対する輸出規制が強化された形です。中国商務省は29日、レアアースなど軍事的な用途にも使える軍民両用品の輸出禁止リストに、日本の20の団体や企業を追加すると発表しました。追加されたのは、防衛省の「防衛研究所」などの団体に加え、自衛隊の装備品の整備を行