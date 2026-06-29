ことし4月、広島県三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は29歳の無職の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査本部岡崎玲史刑事部長「三原市沼田2丁目において、土中から徳田雅希の死体を発見した事件につき、本日被疑者を強盗殺人の容疑で通常逮捕した」強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島市南区の無職・倉本幹太容疑者（29）です。警察によると、倉本容疑者はことし3月9日、広島県三原市沼田の会社敷地内