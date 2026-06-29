大分県豊後高田市のコンビニで新聞紙1部を万引きした疑いで29日、住所不定無職の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、杵築市出身で住所不定・無職の男（73）です。 男は6月29日午前7時22分ごろ、豊後高田市内のコンビニで新聞紙1部（180円）を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、27日にコンビニ店長から「新聞の売り上げが合わない」と警察が相談を受け、防犯カメラなどを調べて容疑者を絞り込んで