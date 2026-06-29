攻撃の応酬を続けるアメリカとイランが互いに攻撃を停止することで合意です。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は28日、当局者の話としてアメリカとイランが、攻撃を停止することで合意し、30日にカタールの首都ドーハでホルムズ海峡をめぐる対立の解消に向けて協議を行うと報じました。アメリカとイランは当初、30日にスイスで核開発問題に関する実務者協議を行う予定でしたが、攻撃の応酬を受けてホルムズ海峡をめぐる問題