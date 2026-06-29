女優のキム・ミンギョンが腹痛で救急外来を受診したことを明かした。キム・ミンギョンは6月29日にSNSを更新。【写真】キム・ミンギョンの全身整形説「先週は試練の連続だった。妊娠糖尿病と腹痛で救急外来に行くことまでになった」と始まる、長文を投稿した。キム・ミンギョンは、「妊娠してからつわりゼロ、無気力ゼロ、体の重さゼロ、坐骨神経痛のような症状もなく、もともとあった腰椎椎間板ヘルニアの痛みまでなくなった。ホル