30日からの週間予報 この先の瀬戸内地方は、6月30日から7月2日は雨や曇りの日が多いでしょう。洗濯にはあいにくの空模様となりそうです。7月3日以降は曇りで、雨の降る所がある見込みです。週末のお出かけには、折りたたみ傘があると安心です。 最高気温は、平年並みか平年より低い日が多いでしょう。最低気温は、平年並みの日が多い見込みです。