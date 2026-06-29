6月29日に最終回を迎える『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）。元議員秘書の星野茉莉（黒木華）がスナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすることを目指し、政権与党「民政党」の若手議員・日山流星（松下洸平）など、強力な候補者と対峙する様子を描いた政治ドラマになっている。魅力的なキャラが多数登場するため、各キャラのスピンオフドラマを作ってほしいとさえ思う。中でも、“ガラさん”こと五十嵐隼