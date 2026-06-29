【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・戸郷翔征―ヤクルト・山野太一（１８時・弘前）◆ＤｅＮＡ・東克樹―広島・玉村昇悟（１８時・ハードオフ新潟）◆阪神・才木浩人―中日・マラー（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・北山亘基―オリックス・ジェリー（１８時・エスコンフィールド）◆楽天・荘司康誠―ロッテ・ジャクソン（１８時・楽天モバイル最強パーク宮城）◆ソフトバンク・上沢直之―西武・平良海馬