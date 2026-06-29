虫が繁殖する夏。都心ではあまり見ないかもしれませんが、郊外では思わぬ害虫被害にあうことも多いようです。今回は、家の中で恐怖の体験をした女性から話を聞きました。◆彼の希望で郊外の戸建てへ神奈川県在住の佐々木由美さん（仮名・35歳）は、彼と付き合って半年ほど経った頃、同棲しようという話になったといいます。「彼とは、当時勤めていた職場で出会いました。同棲が決まるまで、彼は田舎で実家暮らしをしていたん