数々の映画やドラマに出演している女優の松本穂香さん。大の映画好きでもあるという松本さんが人の痛みや常識を理解できない少年たちと、彼らに真正面から向き合い続ける大人たちを描いた『四月の余白』について語ります。◆理解を超える行動の問題児を信じ続ける寮長今回、わたしがご紹介させていただくのは、吉田恵輔監督の映画『四月の余白』です。学校でも家庭でもさまざまな問題を起こし続けていた澤海斗（上坂隼人）は