2026年6月25日、国立新美術館で開催中の森英恵さんの回顧展「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」を鑑賞された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。【写真】雅子さまから愛子さまに受け継がれたセットアップ全身姿を見る。ほか、森英恵さんが手がけたローブ・デコルテとローブ・モンタントも。この日、お召しになっていたクリームイエローのセットアップは2022年に亡くなった世界的デザイナー、森英恵さんがデザインした一着