亀梨和也さん（40）と田中みな実さん（39）が結婚することを発表しました。公式サイトを通じて、連名で結婚することを発表した亀梨さんと田中さん。2人の間に新しい命を授かっていることも報告しました。連名のコメントで「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、