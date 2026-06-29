◇セ・リーグ巨人・戸郷―ヤクルト・山野（弘前）DeNA・東―広島・玉村（ハードオフ新潟）阪神・才木―中日・マラー（甲子園）◇パ・リーグ日本ハム・北山―オリックス・ジェリー（エスコンフィールド北海道）楽天・荘司―ロッテ・ジャクソン（楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・上沢―西武・平良（東京ドーム）