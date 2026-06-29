お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。妻で女優の安田成美（59）から、最近よく怒られると明かした。木梨と安田は94年に結婚。芸能界屈指のおしどり夫婦と知られ、現在、結婚33年目。MCの林修が「あんまりケンカされるイメージもないんですけど」と聞くと、「最近よく怒られます」と明かした。そして「レストラン行って、お皿の片付けが従業員より俺、早いんで