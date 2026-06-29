＜EARTH MONDAMIN CUP最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により月曜日に順延された総額4億円大会。その最終ラウンドが終了した。【写真】キューティフルは下半身の安定感◎切れ味鋭いアイアンショットトップタイで出た“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル12アンダーで日本ツアー初優勝を果たし、ツアー史上最高額の7200万円