今回35モデルの7番アイアンを試打した中で、レッスンプロ海老原秀聡とマイナビネクストヒロインゴルフツアーで活躍した”ネクヒロ女子”菊地りお、それぞれ落下角が大きかったモデルトップ3を発表する。【数値公開】テーラー、キャロ、ピン…最新アイアン35モデルのデータ一挙公開！「飛ぶ」「止まる」優先したいのはどっち？◇◇◇7番アイアンHS40m/s（ドライバーHS50m/s）の海老原と、7番アイアンHS31m/s（ドライバーHS40m