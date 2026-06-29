俳優の杉田かおる（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。TBS系『3年B組金八先生』で共演した、歌手で俳優の武田鉄矢（77）、鶴見辰吾（61）との写真を披露した。【写真】「懐かしいなぁ」武田鉄矢＆杉田かおるの“再会”2ショット※写真は2枚目1979年に放送された武田主演の同ドラマ・第1シリーズに、杉田と鶴見は生徒役で出演していた。3人はこの日放送されたテレビ東京系音楽特番『テレ東音楽祭2026夏』で共演。「