歌手・タレントの中川翔子さんが6月29日、インスタグラムを更新。双子の男児に “スイカ柄の甚平” を購入したことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】生後8か月の双子に “スイカ柄甚平” 姿を公開「毎日かわいくてたまらない」手放し立ちの成長ぶりも 「夏お祭りに備えて双子に甚平を買いました」「スイカ柄甚平 似合う！ふたご おまつり男」と投稿し、甚平姿の双子を抱く親子ショットなどを公開しました。