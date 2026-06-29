俳優の市川由衣さんが6月29日、自身のインスタグラムで『アミューズクリエイティブスタジオ』に所属することを発表しました。【写真を見る】【 市川由衣 】 「心機一転、新たな気持ちで」事務所所属を発表「作品を通して恩返し出来るよう頑張ります」5月に前事務所を退所前回の投稿で、「節目の年を迎え、これからの人生について今一度見つめ直した時、新たな場所で挑戦していきたいと決意いたしました」と、前所属事務所からの