【モデルプレス＝2026/06/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が6月28日、自身のInstagramを更新。白のキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】K-POP人気アイドル「色白で眩しい」素肌はじけるキャミソール姿◆ユジン、キャミソール姿披露ユジンは「風が吹くと気持ちいい」と韓国語でつづり、写真を投稿。白いレースのキャミソールにデニムを合わせ、公園のベンチに座り、頬杖をついたり、髪を