俳優の青木崇高（46）が29日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。地元・大阪ならではの“方言”について語った。トークはそれぞれの出身地、方言の話題に。大阪出身の青木は「牛丼食べること」を「“牛しばきに行く”」と言うと明かした。進行役の岡山出身「東京ホテイソン」たけるは「お茶もしばきに行きますよね？あれ意味わかんない！」とツッコミ。青木