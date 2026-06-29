立ち上げ式典であいさつする、国際稲研究所のピント所長（奥）＝29日、フィリピン・ロスバニョス（共同）【ロスバニョス共同】地球温暖化で農地が高温になっても稲作が続けられる総合的なシステムを確立しようと、日本の農林水産省と国際稲研究所（本部フィリピン北部ロスバニョス）が共同研究を開始し、29日、現地で立ち上げ式典を開いた。農水省所管の研究機関の専門家らが、高温に耐えられるコメの品種や、世界規模での収穫予