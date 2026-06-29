季節は梅雨ですが、早くも夏の風物詩であるホラーの新作がざくざく公開されています。その中で、今回注目したのは、“人間ピラミッド”のビジュアルが強烈な『NEW GROUP』。ツッ込みたくてうずうずします！【画像】制服の高校生が巨大な“人間ピラミッド”を完成させる…不気味な「同調圧力ホラー」を見る今週のターゲット『NEW GROUP』〈あらすじ・概要〉引っ込み思案な女子高生・愛（山田杏奈）のクラスに、転校生・優（青木柚