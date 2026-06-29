気象庁は29日午後2時ごろ、沖縄地方で梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より8日、また2025年より22日、遅い梅雨明けです。梅雨期間の沖縄・那覇市の降水量は854mmとなり、平年の約1.7倍となりました。今後も引き続き高気圧に覆われる見込みで夏空が広がり、那覇市では30日の最高気温が32度となるなど真夏日が続きそうです。