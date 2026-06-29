6月30日（火）の『徹子の部屋』に、93歳の編み物作家・伊藤浩子さんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！4歳で編み物を始め、戦時中の物資不足の時代も古いセーターをほどいて編み直すほど、その情熱を絶やすことがなかった伊藤さん。高校時代に恩師からヨーロッパの技法や色彩学を学び、20歳のときに「全国編物コンクール」で最優秀となる高松宮妃賞を受賞。その技術は高く評価され、4年前には英国の「ヴィクト