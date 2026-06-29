２９日の債券市場で、先物中心限月９月限は４営業日ぶりに反落。原油高を通じたインフレ圧力の高まりや、インフレ対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」が警戒された。 米中央軍が２７日に複数のイラン軍事施設を空爆したと発表し、イランのイスラム革命防衛隊は２８日にクウェートとバーレーンの米軍施設を攻撃したと表明。原油の供給不安が再燃するなか、国内物価の上振れリスクが意識され