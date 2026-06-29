リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０４：００ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表 １０：３０中・製造業購買担当者景気指数 １４：００日・新設住宅着工戸数 １５：００英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）