酒田市の夜を不安に陥れた男が再び逮捕されました。 警察は、山形県酒田市の連続放火事件に絡み、物置小屋に放火したとして逮捕・起訴された他、別の日にも車から物を盗み火をつけるなどしていた疑いで逮捕されていた男を、再び逮捕したと発表しました。 住居侵入と現住建造物等放火の疑い、さらに建造物損壊などの疑いで逮捕されたのは、本籍が山形県酒田市で住居不定の無職の男（２３）です。 警察によりますと、男は今年３月