■マリトッツォを手に優しくほほ笑む姿やジェラートを持ち遠くを見つめ含み笑いした自撮りも 【写真】阿部亮平“オフすぎる顔”も披露のイタリアスイーツ巡りショットなど①～③ Snow Man阿部亮平が、イタリア・ミラノ旅行記第3弾のスイーツ巡りショットを公開した。 阿部は、10枚の写真を投稿し、1枚ずつ 1オフすぎる顔と本場マリトッツォ 2ミラノ朝ごはんこんな感じ 3じゃーん