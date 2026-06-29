29日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前週末清算値比170円高の6万9780円で取引を終えた。出来高は4万2319枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては311.89円高。 株探ニュース