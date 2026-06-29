29日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前週末清算値比11ポイント高の3992ポイントで取引を終えた。出来高は5万7362枚だった。この日のTOPIXの現物終値3982ポイントに対しては10.00ポイント高。 株探ニュース