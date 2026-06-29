29日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前週末清算値比25ポイント高の3万6145ポイントで取引を終えた。出来高は3307枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6142.87ポイントに対しては2.13ポイント高。 株探ニュース