29日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前週末清算値比25ポイント高の693ポイントで取引を終えた。出来高は2542枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値702.77ポイントに対しては9.77ポイント安。 株探ニュース