29日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年9月限は前週末清算値比25.5ポイント安の1784.5ポイントで取引を終えた。出来高は215枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1812.1ポイントに対しては27.6ポイント安。 株探ニュース