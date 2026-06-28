次回サンデーPUSHスポーツは2026年7月5日（日）放送！日本代表が戦ったグループステージを振り返り、試合ごとのマンオブザマッチを中澤が選出！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：中澤佑二、橋本直（銀シャリ）、丸山桂里奈■グループリーグ2位通過！日本代表の激闘をプレーバック！史上最多！3か国開催のワールドカップ！オランダ戦、チュニジア戦、スウェーデン戦での日本代表の活躍を振り返る！さらに、中澤が試合ごとのマンオブザマ