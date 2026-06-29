NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。西武は佐藤隼輔投手を抹消しました。今季は17試合に登板して2勝1敗5ホールド1セーブ、防御率5.79を記録。10日広島戦は1イニングを無失点に抑えて今季2勝目を手にしていましたが、前日28日の日本ハム戦を含む直近3登板は連続で失点していました。