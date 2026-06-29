拳銃と銃弾を知人に譲り渡したとして、熊本県西原村の自称・自動車販売業の56歳の男が逮捕されました。 警察によりますと、銃刀法違反（拳銃等譲渡）の疑いで逮捕されたこの男には、2022年、熊本市中央区琴平本町のアパートで、拳銃1丁と銃弾9発を知人に譲り渡した疑いが持たれています。 事件発覚の経緯―― 今年2月、その拳銃と銃弾を所持していたとして、別の男女が逮捕されていて、その捜査で今回の男の関