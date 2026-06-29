愛知県弥富市で２０２４年、アパートに放火して住人３人を殺害したなどとして、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた同市の無職佐藤忍被告（６４）の裁判員裁判で、名古屋地裁（大村陽一裁判長）は２９日、懲役３０年（求刑・無期懲役）の判決を言い渡した。判決によると、佐藤被告は２４年１月、同市平島町の木造アパート前に積まれた衣類などに火を付け、住人３人を一酸化炭素中毒で死亡させるなどした。