ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の浦川翔平が、２９日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。同局のトーク番組「酒のツマミになる話」出演を振り返った。浦川は、２０２５年、お酒を飲みながらトークする番組「酒のツマミになる話」に出演。その際、泥酔して、和田アキ子に絡んでしまったという。泥酔といえば、過去にはＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥのリーダー・陣も同番組で泥酔。浦川は「自分が出る前