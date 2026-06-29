中途半端なマーケティング熱戦が繰り広げられた北中米W杯グループリーグで、１勝２分けで決勝トーナメント進出を決めた日本代表。日本テレビ系列で放映された６月21日のチュニジア戦は、最高視聴率37％という驚異的な数字を叩き出した。日本中が熱気に包まれる一方で、サッカーを専門とするメディアは代表人気の陰りに悩まされてきた側面もある。サッカー雑誌の編集者がこう説明する。「“歴代最強”という触れ込みの通り、今回の