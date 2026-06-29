ヨーロッパを襲う記録的な熱波について、WHO（=世界保健機関）のテドロス事務局長が警鐘を鳴らしました。【映像】記録的な熱波が襲うヨーロッパ各地の様子WHOのテドロス事務局長は28日、自身のSNSで「ヨーロッパは地球上で最も急速に温暖化が進んでいる大陸であり、その速さは世界平均の2倍に達している」と訴えました。そのうえで、「現在、1億5000万人が猛暑のもとで生活しており、数百人が死亡し、学校は休校となり、電力