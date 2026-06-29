サウジアラビアで国営の石油会社サウジアラムコが所有するヘリが墜落し、14人が死亡しました。【映像】機影が消えるまでのヘリコプターの航路図サウジアラビアの国営メディアは、サウジアラビア東部のラスタヌラで28日朝、ヘリコプターが墜落し、乗客乗員14人が死亡したと報じました。墜落したのは、世界最大級の石油生産量を誇る国営会社サウジアラムコが所有するヘリコプターだということです。亡くなったのは全員サウジア