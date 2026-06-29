富山県魚津市の北陸自動車道で作業中の男性2人が死亡した事故で、富山地検は29日、事故を起こしたとして、自動車運転処罰法の過失運転致死罪と道交法の酒気帯び運転罪で、大型トラックを運転していた福島県本宮市の男（56）を起訴した。